Донецкая фильтровальная станция обесточена

Решается вопрос о вывозе персонала, который находится на станции уже двое суток.

Донецкая фильтровальная станция снова обесточена.

Об этом говорится в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

«В связи с продолжением боевых действий примерно в 22.00 6 июня была обесточена Донецкая фильтровальная станция», - говорится в сообщении.

В то же время на официальном сайте КП «Компания «Вода Донбасса» сообщается, что в настоящее время согласовывается возможность вывоза со станции персонала, который там находится уже двое суток подряд.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции в зоне ООС были слышны взрывы, были все признаки ожесточенного боя.