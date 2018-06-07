Донецкая фильтровальная станция обесточена
12:59, 07 июня 2018Война
6284 0
Решается вопрос о вывозе персонала, который находится на станции уже двое суток.
Донецкая фильтровальная станция снова обесточена / фото wikimapia.org
Донецкая фильтровальная станция снова обесточена.
Об этом говорится в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
«В связи с продолжением боевых действий примерно в 22.00 6 июня была обесточена Донецкая фильтровальная станция», - говорится в сообщении.
В то же время на официальном сайте КП «Компания «Вода Донбасса» сообщается, что в настоящее время согласовывается возможность вывоза со станции персонала, который там находится уже двое суток подряд.
Как сообщал УНИАН, вечером 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции в зоне ООС были слышны взрывы, были все признаки ожесточенного боя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter