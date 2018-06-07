Россия построила мощную военную инфраструктуру вдоль границ с Украиной, стянула войска и четыре ракетных бригады - СНБО

Расположенные вдоль границ с Украиной ракетные бригады ВС РФ имеют на своем вооружении мощные ракетные комплексы «Искандер», уточнил Турчинов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Россия в течение последних двух лет построила мощную военную инфраструктуру вдоль границ с Украиной, стянула войска и четыре ракетных бригады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.

«Где находятся основные силы (врага)? К большому сожалению, на протяжении последних двух лет построена мощная военная инфраструктура вдоль нашей границы, и российское военно-политическое руководство оперирует против Украины не батальонами, не бригадами, не дивизиями, а армиями», - сказал он.

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«Основная ударная сила на востоке - 8-я армия южного военного округа ВС РФ. Но они считают, что этого недостаточно и в резерве этой армии находятся 49-я 58-я армии южного военного округа ВС РФ», - отметил Турчинов.

По словам секретаря СНБО, на юге над Украиной «нависает» 20-я армия Западного военного округа ВС РФ и в резерве они имеют 1-ю танковую армию.

«Для нас очень опасно, что все эти подразделения обеспечивают две - 6-я 4-я армии ВВС РФ», - отметил Турчинов.

«Вдоль наших границ расположены четыре ракетных бригады, имеющие на своем вооружении мощные, современные ракетные комплексы «Искандер». С-400, расположенные в Крыму, могут уничтожать воздушные силы практически по всей территории нашей страны. Ракетные бригады могут наносить удары по любой точке, расположенной в нашей стране», - уточнил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что генштаб РФ изменил тактику ведения войны на Донбассе.

«Хочу подчеркнуть, что изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется генштабом РФ. Два корпуса, которые являются составляющими 8-й армии, выполняют функции, аналогичные функции, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны», - отметил Турчинов.