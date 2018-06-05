Сутки на Донбассе: боевики 30 раз открывали огонь по позициям ООС

Потерь среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки, 4 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой, интенсивность боевых действий оставалась на прежнем уровне.

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Как сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил, бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, на Луганщине. На Горловском направлении в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Авдеевки, Песков, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого. На Мариупольском направлении – в районе населенного пункта Лебединское. Также под вражеским обстрелом оказалась Донецкая фильтровальная станция.

"Российско-оккупационные войска 30 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы", - говорится в сообщении.

Во время боевых действий за прошлые и текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и шестеро ранены.