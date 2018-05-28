Сутки на Донбассе: ВСУ ликвидировали в бою под Павлополем трех боевиков

В течение суток двое украинских военных получили ранения, еще один – пропал во время боевого столкновения.

В течение минувших суток, 27 мая, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 22 раза, 4 раза применив тяжелое вооружение. В бою на Мариупольском направлении украинские военные уничтожили трех оккупантов, еще трое были ранены.

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Об этом сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что на Горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На Донецком направлении - вблизи Шахты Бутовка, Красногоровки и Марьинки.

На Мариупольском направлении ситуация обострилась. В частности – в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино.

«Вчера, около 19 часов, во время короткого боевого столкновения вблизи населенного пункта Павлополь, враг понес потери. По уточненным данным трое оккупантов уничтожены и трое ранены. В то же время, судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску», – отмечается в сводке.

Кроме того, в течение суток двое украинских военных получили во время боевых действий ранения. Их безотлагательно эвакуировали в госпиталь.

Накануне сообщалось, что во время боя на Мариупольском направлении исчез военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.