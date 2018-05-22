На похоронах ликвидированного командира террористов "Мамая" "засветились" известные донбасские боевики (видео)

На похоронах террориста Мамая "засветились" "первые лица "ДНР".

Во время похорон ликвидированного на Донбассе главаря банды "ДНР" "Пятнашки" Олега Мамиева ( "Мамая") в российском Владикавказе присутствовали члены группировки и некоторые известные донбасские террористы.

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Судя по описанию к видео, похоронили боевика, который убивал украинцев, на "аллее героев". На церемонии присутствовали члены его банды, которые приехали с Донбасса, передает "Обозреватель".

"Засветился" и "премьер" так называемой "ДНР" Александр Бородай. Кроме того, попал в объектив камер и террорист Ахра Авидзба с позывным "Абхаз".

В ноябре 2016 года "Мамай" возглавил так называемую бригаду "Пятнашки" после исчезновения ее бывшего главаря Авидзбы, которого обвиняли в убийстве главаря группировки "Спарта" Арсения Павлова "Моторолы".

Как сообщалось, на Донбассе, в районе Авдеевской промзоны, 17 мая был ликвидирован осетинский наемник Олег Мамиев с позывным "Мамай", командир бригады террористов "Пятнашки".