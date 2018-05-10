Полторак проверил выполнение задач на Донбассе Объединенными силами

Основной целью поездки Полторака на Донбасс была проверка работы Объединенных сил спустя 10 дней после начала.

Министр обороны Степан Полторак в рамках рабочей поездки на Донбасс проверил выполнение Объединенными силами задач по сдерживанию российской агрессии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. «Основной целью поездки была проверка выполнения задач Объединенными силами на данном этапе, а именно спустя 10 дней с начала проведения операции», - говорится в сообщении.

Полторак проверил организацию выполнения задач по сдерживанию российской агрессии, которые возложены на Объединенные силы, а также состояние взаимодействия всех элементов военного, правоохранительного и гражданского блоков, входящих в состав ОС.

Министр заслушал командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева и других офицеров объединенного командного пункта по направлениям деятельности.

В частности, основное внимание было сосредоточено на ситуации в районе проведения операции, а именно относительно обострения на линии боевого соприкосновения, существующих проблем и путей их устранения, а также какие результаты достигнуты с учетом именно опыта проведения ООС.

«Сегодня 10 дней с начала операции Объединенных сил, и поэтому я прибыл сегодня для того, чтобы узнать, с какими трудностями вы столкнулись сейчас в начале проведения операции, а также самое главное определить шаги, которые нам нужно осуществить для решения этих проблемных вопросов в кратчайшие сроки», - отметил Полторак.

Глава оборонного ведомства акцентировал свое внимание на необходимости максимального сосредоточения усилий на совершенствовании работы по обустройству опорных пунктов, допуска в район проведения операции, обеспечении и подготовке резервов, уменьшении до минимума потерь среди личного состава, повышении уровня воинской дисциплины, а также определении насущных потребностей в необходимом вооруженные, боеприпасах и других материальных и технических средствах.

Министр обороны также заслушал начальника Главного управления разведки генерал-лейтенанта Василия Бурбу по поводу организации работы по взаимодействию между разведывательными органами, которые привлечены к операции Объединенных сил.

Отдельно обсуждались вопросы взаимодействия военной и гражданской составляющих операции, информационного обеспечения операции, содействия работе журналистов, волонтеров и других лиц, которые помогают ВС Украины.