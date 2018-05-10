Сутки на Донбассе: боевики более 70 раз обстреляли позиции ООС, 5 раненых

Российско-оккупационные войска 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза совершили прицельные обстрелы по позициям ООС с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП.

На протяжении прошлых суток, 9 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии столкновения продолжались интенсивные боевые действия.

Как сообщает пресс-центр ООС, наиболее напряженной обстановка оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Широкино. Российско-оккупационные войска 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по позициям ООС с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП. На некоторых направлениях противник прибегал к активным штурмовым действиям.

"Подразделения Объединенных сил вели интенсивные боевые действия в районе Авдеевской промзоны, населенного пункта Пески, давали адекватный ответ и уничтожали огневые средства противника. По данным разведки, только на Авдеевском направлении противник потерял 5 человек убитыми и 7 ранеными", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе были ранены пятеро украинских военных. Один украинский защитник результате вражеского обстрела погиб.

В течение текущих суток, 10 мая, боевые действия продолжались на Донецком и на Мариупольском направлениях. Потерь среди украинских военных нет.