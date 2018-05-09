Состояние здоровья одного из них – тяжелое, еще двоих – средней тяжести.

За сутки на Донбассе ранены пятеро украинских военных. За сутки оккупанты совершили 57 обстрелов по позициям украинских защитников на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны Максим Праута.

«В результате вражеских обстрелов, 8 мая, трое наших защитников получили ранения, еще двое - боевое травмирования. Они доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи. Состояние здоровья одного из наших защитников - тяжелое, еще двух - средней тяжести, еще двое военнослужащих Объединенных сил - удовлетворительное», - сообщил он.

Также Праута сообщил, что за сутки оккупанты совершили 57 прицельных обстрелов по позициям украинских защитников на Донбассе.

Он подчеркнул, что боевики оккупационных администраций РФ продолжают сознательно нарушать режим тишины на линии разграничения и применяют по оборонительным позициям подразделений Объединенных сил артиллерию и минометы.

«В целом, за минувшие сутки зафиксировано 57 вражеских прицельных обстрелов со стороны боевиков оккупационных администраций РФ. При этом оккупанты выпустили по нашим защитникам более 200 мин из минометов калибров 120 и 82 мм и совершили около 100 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм», - сообщил он.

Праута также заметил, что украинские военные вели активную оборону с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, применяя вооружение не запрещенное Минскими соглашениями и около 30 раз открывали ответный огонь.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 8 мая, в зоне боевых действий на Донбассе боевики российско-оккупационных бандформирований 21 раз обстреляли украинские позиции.