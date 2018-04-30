В Минобороны назвали количество военных, которые получили статус участника боевых действий
16:56, 30 апреля 2018Война
97
С начала АТО статус участника боевых действий получили более 228 тыс. военнослужащих.
Статус участника боевых действий получили более 228 тыс. военных / фото УНИАН
С начала проведения антитеррористической операции статус участника боевых действий получили более 228 тысяч военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины.
Читайте такжеНа Донбассе стартует операция Объединенных сил: созданы две группировки войск
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.
«Статус участника боевых действий получили более 228 тысяч военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины», - сказал он.
По словам Прауты, государственные награды Украины получили более 51,2 тысячи, поощрительные отличия - более 53 тысяч военнослужащих и работников ВСУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter