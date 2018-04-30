В Минобороны назвали количество военных, которые получили статус участника боевых действий

С начала АТО статус участника боевых действий получили более 228 тыс. военнослужащих.

С начала проведения антитеррористической операции статус участника боевых действий получили более 228 тысяч военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

«Статус участника боевых действий получили более 228 тысяч военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины», - сказал он.

По словам Прауты, государственные награды Украины получили более 51,2 тысячи, поощрительные отличия - более 53 тысяч военнослужащих и работников ВСУ.