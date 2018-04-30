"До последнего клочка украинской земли": Порошенко рассказал, когда завершится противостояние агрессии РФ

Президент заявил о начале военной операции под руководством ВСУ для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний клочок украинской земли на Донбассе и в Крыму.

Читайте такжеПорошенко объяснил, почему Украина не объявила войну России в 2014 году

Об этом Порошенко сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств.

«С сегодняшнего дня, 30 апреля 2018 года, широкомасштабная антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства», - отметил он.

«АТО закончилась, противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний клочок украинской земли, причем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма, и это принципиальная наша позиция», - добавил президент.