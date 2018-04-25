Ситуация в зоне АТО обостряется: 69 обстрелов, 11 военных ранены

В результате выполнения боевых задач девять украинских воинов получили ранения. Еще двое – получили боевые травмирования.

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 69 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. В результате выполнения боевых задач девять украинских воинов получили ранения. Еще двое военных – получили боевые травмирования. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебные учреждения.

"В частности, на Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов и гранатометов противник обстрелял наши позиции в районе Ломакино. Также 120 мм минометы агрессор применил по защитникам Водяного, Новотроицкого, Гнутово и Пищевика, а минометы калибра 82 мм – в районе Широкино и Водяного. Из гранатометов боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Гнутово, Марьинки и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя, Первомайского, Красногоровки и Шахты «Бутовка», с БМП – возле Водяного, Пищевика и Гнутово, а из стрелкового оружия – в районе Каменки, Новомихайловки, Авдеевки, Талаковки, Марьинки и Водяного. Кроме этого, защитников Талаковки, Павлополя и Широкино обстреливали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении из запрещенной 122-мм артиллерии и неоднократно из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали украинские позиции под Луганским.

"Также 120 и 82 мм минометы боевики применили по защитникам Новолуганского и Троицкого. Кроме этого, из минометов калибра 82 мм огонь велся по нашим позициям под Новоселовкою, из вооружения БМП – вблизи Крымского и Троицкого, гранатометов – возле Валуйского, крупнокалиберных пулеметов – в районе Станицы Луганской, Крымского и Новоселовки, а снайперского оружия – под Новгородским", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что штаб АТО предупредил о вероятном осуществления боевиками терактов на предприятиях Донбасса.