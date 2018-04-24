На Донбассе в результате обстрелов ранены четверо украинских воинов (видео)

Оккупанты обстреливают позиции украинских военных из запрещенных 120-мм и 82-мм минометов.

С начала суток на Донбассе боевики совершили 28 обстрелов опорных пунктов сил АТО, четверо украинских воинов получили ранения.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 24 апреля 2018 года.

«В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не соблюдался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов», - сообщили в штабе.

Так, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Водяного, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по укреплениям сил АТО недалеко от Лебединского, Талаковки, Ломакино, Авдеевки и Марьинки, из гранатометов - около Новотроицкого и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, а из стрелкового оружия - в районе Каменки. Кроме того, защитников Талаковки и Павлополя обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, говорится в сводке, запрещенные 120-мм и 82-мм минометы оккупанты применили по украинским позициям под Луганским и Новолуганским, минометы калибра 82 мм - вблизи Троицкого, а гранатометы и стрелковое оружие - в районе населенного пункта Валуйское.

«В результате выполнения боевых задач четверо украинских воинов получили ранения. Наши защитники доставлены в лечебные учреждения, им оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщили в штабе.