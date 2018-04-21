Сутки на Донбассе: 36 обстрелов, один погибший украинский военный

Боевики применяли крупнокалиберное оружие и реактивные системы "Град".

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 36 обстрелов позиций украинских защитников, в том числе используя запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали ему необходимаую медицинскую помощь.

Читайте такжеВ зоне АТО заблокировали более 40 телеканалов России и боевиков

На Донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Лебединского выпустив по украинским укреплениям 40 реактивных снарядов. Кроме того, под Лебединским враг применил 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также боевики обстреляли украинских защитников Широкиного, Водяного, Новотроицкого, Песков, Шахты «Бутовка», Гнутового, Верхнеторецкого и Опытного. Огонь из стрелкового оружия также велся по защитникам Марьинки, Невельского, Авдеевки.

На Луганском направлении из запрещенной 122-мм артиллерии агрессор обстрелял украинские опорные пункты в районе Попасной, с 82 мм минометов и вооружения БМП – под Троицким, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Новгородского. Кроме этого, гранатометы и снайперское оружие оккупанты применили вблизи Зайцевого, вооружение БМП – в районе Крымского, крупнокалиберные пулеметы – неподалеку Майского, а стрелковое оружие – под Новолуганским.