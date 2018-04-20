Боевики накрыли защитников Лебединского огнем из "Градов" - штаб

Этой ночью ситуация на линии фронта существенно обострилась.

С начала суток украинскими военными зафиксировано 8 прицельных обстрелов со стороны боевиков, которые в нарушение Минских соглашений применяли запрещенные образцы вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

В частности, по его словам, на Луганском направлении оккупанты около 2 часов ночи в течение часа совершили 9 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Попасной. Кроме того, с 2:30 в течение 30 минут террористы вели обстрел из вооружения БМП по украинским военным в районе н.п. Крымское.

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На Донецком направлении с полуночи по состоянию на 9:00 российско-оккупационные войска осуществили 6 прицельных обстрелов. «С 5:50 утра, в течение двух часов, со стороны оккупированного села Саханка враг применил по украинским защитникам н.п. Лебединское реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Российские оккупанты выпустили 40 реактивных снарядов. Также по защитникам Лебединского противник выпустил 6 мин из минометов калибра 82 мм, вел активные обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В течение этого же времени, с около 06:00 до 08:00, со стороны оккупированного села Саханка враг вел обстрел из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Широкино, осуществив 20 выстрелов, и применял минометы калибра 120 мм. Минометы этого же калибра 120 мм около 02:00 ночи боевики применили по защитникам Новотроицкого, и после 7:00 утра - по защитникам Водяного», - сообщил пресс-секретарь.

Всего с полуночи, по словам Гуцуляка, боевики оккупационных администраций РФ осуществили уже 8 прицельных обстрелов. При этом оккупанты выпустили по оборонительным позициям 40 снарядов с РСЗО БМ-21 «Град», совершили около 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили около 30 мин из минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь на Донбассе. Двое украинских военный получили ранения.