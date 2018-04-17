Оккупанты снова сорвали разведение войск в Станице Луганской - украинская сторона СЦКК

Боевики оккупационных войск обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, чтобы запланированное на 20 апреля разведения от линии разграничения сил и средств не произошло.

Оккупанты снова сорвали разведение войск в Станице Луганской: чтобы запланированное на 20 апреля разведение сил и средств не сосотоялось, боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать режим тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская. Чтобы запланированное на 20 апреля разведение сил и средств не состоялось боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов. Об этом проинформированы представителей СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Также украинская сторона СЦКК подчеркивает, что из-за систематического нарушения оккупантами требований Минских договоренностей второй год подряд разведение сил на этом участке невозможно.

При этом отмечается, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу сил при условии неукоснительного выполнения главарями оккупационной администрации РФ требований Рамочного решения по разведению сил и средств на линии разграничения.

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Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2018 года пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам очередных переговоров в Минске между участниками группы отмечала, что при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской 5 марта может произойти разведение сил и средств, но этого не произошло из-за обстрелов боевиков.

2 апреля в Министерстве обороны Украины заявили о невозможности разведения сил и средств от линии разграничения в районе Станицы Луганской из-за вражеских обстрелов.

4 апреля украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске заявила, что военные Вооруженных сил Украины 10 апреля будут готовы развести силы и технику в районе Станицы Луганской, если контролируемые Россией боевики будут соблюдать режим прекращения огня.

Кроме того, 11 апреля боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств вблизи Станицы Луганской, запланированное на 13 апреля.