Украинская сторона готова отводить силы от Станицы Луганской 10 апреля, если там не будут стрелять

Украина подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей ТКГ относительно Пасхального перемирия.

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске заявляет, что военные Вооруженных сил Украины 10 апреля будут готовы развести силы и технику в районе Станицы Луганской на линии разграничения в том случае, если контролируемые Россией боевики и наемники будут соблюдать режим прекращения огня .

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

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"Украинская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей ТКГ относительно Пасхального перемирия. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля - при отсутствии стрельбы на этом участке", - заявила пресс-секретарь Кучмы.

"На всех уровнях состоялось обсуждение вопроса ремонтных работ мостового перехода в Станице Луганской. Украинская сторона в очередной раз подчеркнула: мы поддерживаем проведение обустройства моста, соответствующего параметрам, утвержденным соответствующими компетентными инстанциями. Ключевым в этом контексте являются гарантии безопасности для ремонтных бригад", - добавила она.

Отдельно пресс-секретарь Кучмы заявила, что украинская сторона ожидает, что "в ОРДО выполнят взятые на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности сотрудникам компании «Водафон Украина» для восстановления мобильной связи".

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Министерстве обороны Украины заявили о невозможности провести разведение сил и средств от линии разграничения в районе населенного пункта Станица Луганская Луганской области из-за вражеских обстрелов.

Справка УНИАН. 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской. 1 октября 2016 года разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском. Также тогда на 9 октября было запланировано отведение сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отведения сил в этом районе.

28 февраля 2018 года пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам очередных переговоров в Минске между участниками ТКГ сообщала, что при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской 5 марта может состояться разведение сил и средств, но этого не произошло из-за обстрелов со стороны боевиков.