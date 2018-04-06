Умер известный волонтер, помогавший бойцам АТО (фото, видео)

13:31, 06 апреля 2018
Общество
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Погодин умер 6 апреля / фото 048.ua

Он помогал тем воинам, которые находятся на самом "передке" - линии огня на Донбассе, передает местный сайт 048.ua

Он помогал практически из последних сил и совсем недавно был на фронте с очередной порцией помощи одесситам украинской армии.

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Погодин начал ездить в подразделения ВСУ на Донбассе в середине 2014 года. Он отвозил бойцам все необходимое - от теплых вещей до снайперских прицелов и приборов ночного видения. За эти годы он совершил 39 поездок в зону АТО.

В конце марта Погодин попал в больницу с желудочным кровотечением. Волонтеру сделали операцию и обследовали в киевской клинике рака. Ему нужна была пересадка печени, передает InfoResist.

Знакомые и все неравнодушные собрали средства на лечение Погодина, однако болезнь победила.

Как сообщал УНИАН, 11 января во Львове умер 24-летний волонтер "Громадської Самооборони" Андрей Бойко. 

У Бойко диагностировали онкологическое заболевание. Для его лечение собирали средства, он прошел несколько курсов химиотерапии, однако побороть болезнь не удалось.

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Теги: #Одесса#смерть#волонтер