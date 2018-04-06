Умер известный волонтер, помогавший бойцам АТО (фото, видео)

6 марта ночью в больнице скончался известный одесский волонтер, 4 года помогавший украинским бойцам в АТО.

В Одессе после тяжелой и продолжительной болезни скончался волонтер Виктор Погодин.

Он помогал тем воинам, которые находятся на самом "передке" - линии огня на Донбассе, передает местный сайт 048.ua.

Он помогал практически из последних сил и совсем недавно был на фронте с очередной порцией помощи одесситам украинской армии.

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Погодин начал ездить в подразделения ВСУ на Донбассе в середине 2014 года. Он отвозил бойцам все необходимое - от теплых вещей до снайперских прицелов и приборов ночного видения. За эти годы он совершил 39 поездок в зону АТО.

В конце марта Погодин попал в больницу с желудочным кровотечением. Волонтеру сделали операцию и обследовали в киевской клинике рака. Ему нужна была пересадка печени, передает InfoResist.

Знакомые и все неравнодушные собрали средства на лечение Погодина, однако болезнь победила.

Сегодня ночью умер волонтер Виктор Погодин#RIP Покойся с Миром...



"Волонтер Виктор Погодин. Красногоровка Донецкой области. Крайний рубеж обороны 28 ОМБр" 2015 год pic.twitter.com/Cvu1ZYcF9Z — Артур)🇺🇦(Arthur (@arthuruank) April 6, 2018

Как сообщал УНИАН, 11 января во Львове умер 24-летний волонтер "Громадської Самооборони" Андрей Бойко.

У Бойко диагностировали онкологическое заболевание. Для его лечение собирали средства, он прошел несколько курсов химиотерапии, однако побороть болезнь не удалось.