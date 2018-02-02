Наступает дикая природа: журналист показал, во что превращается Луганск после прихода "русского мира" (видео)

На видео видно, как настоящий дикий заяц бежит прямо по эстакаде, возле вокзала.

Почти в центре оккупированного Луганска, вблизи железнодорожного вокзала, который не работает уже несколько лет, прохожие увидели зайца.

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Видеозапись обнародовал журналист Денис Казанский в Twitter. На видео видно, как настоящий дикий заяц бежит прямо по эстакаде, возле вокзала.

Заяц бегает по пустынной, занесенной снегом эстакаде возле жд вокзала в Луганске. Раньше там движение было. Теперь наступает дикая природа. pic.twitter.com/BcQhcSp34i — Денис Казанський (@den_kazansky) February 2, 2018

"Заяц бегает по пустынной, занесенной снегом эстакаде возле жд вокзала в Луганске. Раньше там движение было", - отметил он.

Ранее журналист показал, как выглядит стадион "Донбасс Арена".