"Лучше российского "Смерча": в Украине начались испытания ракетного комплекса "Ольха" (фоторепортаж)

Отечественный ракетный комплекс «Ольха» по всем показателям лучше российского аналога «Смерч», отметил секретарь СНБО.

На юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Турчинова, государственные испытания «стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников».

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога «Смерч»», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что испытания продлятся в несколько этапов, во время которых заказчиком будут проверяться на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Он пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении.

«Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности», - добавил секретарь СНБО.

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Турчинов отметил, что после завершения этих масштабных испытаний ракетные комплексы «Ольха» будут взяты на вооружение, а предприятия ОПК начнут их серийное производство.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях отечественного ракетного комплекса «Ольха».

17 января 2018 года на заседании СНБО президент поставил задачу завершить процесс испытаний и начать производство ракетного комплекса «Ольха» в 2018 году.

Еще в августе 2016 года советник министра обороны Юрий Бирюков сообщил, что украинские военные провели первый запуск новой ракеты. При этом он отметил, что информация о том, какого типа была эта ракета, засекречена.

В свою очередь военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что это были испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».