Боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ: в ход пошло запрещенное вооружение

В результате огня со стороны российско-оккупационного контингента украинские военнослужащие не пострадали.

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции украинских военных, применив при этом вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии боевики вели огонь по позициям ВСУ в Широкино, а с 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП - по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово.

«Также 82 мм минометы враг применил вблизи Водяного и Песков. Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковки и Песков. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по наших укреплениях неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловки», – говорится в сообщении.

На Луганском направлении из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили по позициям украинских военных в населенном пункте Счастье.

Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали.