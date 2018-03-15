Оккупанты обстреляли из минометов Водяное – штаб АТО

На других участках обороны сохраняется тишина.

С начала суток оккупанты из 82-мм минометов обстреляли Водяное, на других участках обороны сохраняется тишина.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский.

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"С начала сегодняшних суток противник один раз нарушил режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Водяное. На других участках нашей обороны сохраняется тишина", - сообщил он.

Как сообщал УІНАН, за прошедшие сутки, 14 марта, со стороны российско-оккупационных войск не было зафиксировано ни одного обстрела по позициям ВСУ.

В общем, в ОБСЕ заявили, что в последнее время на востоке Украины удалось сократить число нарушений режима прекращения огня до одного из самых низких уровней за последние два года.