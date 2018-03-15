В ОБСЕ заявили о снижении уровня насилия на Донбассе до одного из самых низких за два года

При этом ОБСЕ призывает стороны применять дисциплинарные меры в случае нарушений перемирия.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявляет, что в последнее время на востоке Украины удалось сократить число нарушений режима прекращения огня до одного из самых низких уровней за последние два года.

Об этом говориться в его заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.

«Как известно, 2 марта 2018 года Трёхсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО) заявила о подтверждении приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 5 марта 2018 года», - напомнил Сайдик.

«Следуя этому заявлению и благодаря усилиям сторон, за последнее время удалось значительно сократить среднее число нарушений режима прекращения огня до одного из самых низких уровней в течении последних двух лет», - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

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«В текущем году также удалось добиться существенного уменьшения числа жертв среди гражданского населения – согласно предварительным данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, примерно в три раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Все это ясно показывает, что при наличии политической воли возможно достичь многого», - констатировал он.

По его словам, дальнейшее соблюдение режима прекращения огня и общая ситуация в зоне конфликта на востоке Украины были основной темой дискуссий рабочей подгруппы по вопросам безопасности.

Сайдик отметил, что участники, среди прочего, подчеркнули, что для успешного обеспечения режима тишины необходимо неукоснительное соблюдение ранее согласованных принципов.

В частности, речь идет о принятии сторонами соответствующих приказов о прекращении огня и эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня.

Также стороны должны отказаться от наступательных действий и разведывательных операций, отвести тяжелое вооружение, особенно из населенных пунктов.

Сайдик заявил, что стороны должны обеспечить безопасность гражданской инфраструктуры, в частности отказаться от преднамеренного обстрела школ, детских садов, больниц и других помещений общественного назначения.

Как сообщал УНИАН, 14 марта спецпредставитель ОБСЕ Сайдик не смог прибыть в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за нелетной погоды в Киеве.