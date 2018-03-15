Тишина в АТО: за сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела украинских позиций
07:33, 15 марта 2018Война
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Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими подразделениями.
В минувшие сутки в зоне АТО царила тишина / фото УНИАН
За минувшие сутки, 14 марта, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано ни одного обстрела позиций ВСУ. Украинские защитники, в свою очередь, также придерживаются условий полного прекращения огня.
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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО. Отмечается, что установленное с 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, в минувшие сутки соблюдалось в полной мере.
Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.
Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Представители ОРДЛО заявляли, что поддерживают режим полной тишины, однако продолжают осуществлять обстрелы.
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