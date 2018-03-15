Тишина в АТО: за сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела украинских позиций

07:33, 15 марта 2018
Война
111 0
За прошедшие сутки в зоне АТО царила тишина / фото УНИАН

Читайте такжеВ Донецкой области нашли тело неизвестного мужчины в военной форме

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО. Отмечается, что установленное с 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, в минувшие сутки соблюдалось в полной мере.

Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Представители ОРДЛО заявляли, что поддерживают режим полной тишины, однако продолжают осуществлять обстрелы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбас