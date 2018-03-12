Наблюдатели ОБСЕ рассказали подробности разборок боевиков "ДНР" и "ЛНР" в Донецке

Члены СММ ОБСЕ встретились с пострадавшими гражданскими, которые сообщили детали взрыва.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) рассказали подробности разборок боевиков "ДНР" и "ЛНР" в оккупированном Донецке, в результате которых пострадали гражданские.

Об этом сообщает миссия в своем отчете за выходные.

В частности, СММ уточнила сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате взрыва в Кировском районе Донецка.

"10 марта в больнице Донецка наблюдатели говорили с 4 женщинами и 2 мужчинами, которые имели заметные ранения (в том числе синяки и порезы) на лицах. У пятерых из шести раненых были повязки на глазах", - говорится в отчете.

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"Некоторые из них сообщили, что 9 марта они были пассажирами микроавтобуса, который ехал через Кировский район в направлении автодороги Н-15. Проезжая по району, они увидели мужчину, который бежал в направлении автобуса, выкрикивая: «Остановите автобус!», а за ним следовал автомобиль с вооруженными мужчинами в одежде военного типа", - отметили наблюдатели.

"Собеседники сообщили, что автобус снизил скорость, чтобы мужчина мог зайти в него, однако когда он приблизился к автобусу, на него налетел автомобиль и прижал его к автобусу. Тогда пассажиры заметили, что мужчина держал ручную гранату, которая взорвалась, когда его прижали к автобусу. По их словам, в результате взрыва были выбиты окна автобуса, а их ранения вызвали осколки гранаты и разбитое стекло", - отмечается в отчете.

Известно, что медицинский персонал областной клинической больницы имени Калинина в Донецке оказал медицинскую помощь мужчине с осколочными ранениями брюшной полости, который был пассажиром этого автобуса.

"Сотрудники морга больницы имени Калинина в Донецке сообщили наблюдателям, что 9 марта к ним были доставлены тела мужчины и женщины, которые умерли в результате взрыва", - отметили в миссии.

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в Донецке из-за разборок между боевиками "ДНР" и "ЛНР" пострадали гражданские люди.