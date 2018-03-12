"Спецоперация" боевиков: в оккупированном Донецке произошел взрыв в маршрутке, погибла киевлянка

Преступник, который проживал на территории ОРЛО, пытался сбежать от боевиков “МВД ДНР”, поэтому взорвал гранату.

В Кировском районе Донецка произошел взрыв в маршрутке - это является результатом внутренних разборок между боевиками

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. "Они настолько уверены в своей безнаказанности, что устраивают разборки между двумя фейковыми «ЛНР» и «ДНР» прямо на улицах Донецка. Наличие при этих разборках гражданских и возможные жертвы их мало волнуют", - подчеркнули в ведомстве.

Так, на днях в Кировском районе г. Донецк, недалеко от кафе с названием «СССР», раздался взрыв, от которого пострадали гражданские.

"Оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы стало известно, что таким образом проводилась операция по задержанию молодого человека, которого подозревали в торговле оружием. Само же задержание проводили сотрудники так называемого «МВД ДНР». Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил автобус, который проезжал мимо. Данный автомобиль двигался в сторону блокпоста боевиков «Каргилл», на Кураховском направлении. Водитель приостановился, увидев жестикулирующего молодого человека, дав ему возможность забраться в машину, где сидели гражданские. И в этот же момент у него разорвалась граната, в результате взрыва которой погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки. На месте скончался и сам подозреваемый «МВД ДНР». Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. По имеющейся у оперативников информации Госпогранслужбы – подозреваемый прибыл в Донецк из так называемой «ЛНР» и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек", - рассказали в ведомстве.

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Отмечается, что подобные случаи на улицах Донецка сейчас не редкость. "Граждане часто бывают в опасности оказываясь в водовороте «спецопераций» горе-защитников, которые не слишком обременяют себя заботой о гражданских и нередко находятся под действием алкогольных и психотропных веществ. Но даже наличие потерь среди населения они быстро подают в собственные медиа, как жертв террористических атак", - резюмировали в ГПСУ.

Ранее стало известно, что в оккупированном Донецке трамвай въехал в жилой дом.