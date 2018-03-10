Снижения количества обстрелов со стороны боевиков на Донбассе связано с президентскими выборами в РФ - ИС

Вместе с этим, все вооруженные формирования «ЛДНР» до 19 марта этого года переведены на усиленный режим несения службы.

Оккупационные войска на Донбассе получили приказ ограничить обстрелы подконтрольной Украине территории на период подготовки и проведения выборов президента РФ.

Об этом говорится в оперативных данных группы «Информационное сопротивление», опубликованным в Facebook.

«На Донбассе отмечается снижение интенсивности огневых ударов со стороны российских оккупационных войск по позициям ВСУ и населенным пунктам. Это связано как с достигнутыми договоренностями во время переговоров Трехсторонней контактной группы, так и с директивой ГШ ВС РФ, поступившей на имя командующих 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск, которая приказывает на период подготовки и проведения выборов президента РФ ограничить нанесение огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что согласно директивы ГШ ВС РФ, все вооруженные формирования «ЛДНР» до 19 марта этого года переведены на усиленный режим несения службы.

Как сообщал УНИАН, в отчете миссии ОБСЕ за период с 19.30 7 марта в 19.30 8 марта, опубликованном вчера на сайте ОБСЕ, сказано, что СММ ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений перемирия на Донбассе.

СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В то же время в Луганской области миссия не зафиксировала ни одного факта нарушения.

По данным пресс-центра штаба АТО, 9 марта на Донбассе российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, погиб один украинский боец.