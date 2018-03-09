Наблюдатели ОБСЕ фиксируют уменьшение количества нарушений перемирия на Донбассе

За прошедшие сутки в Луганской области наблюдатели не задокументировали ни одного нарушения.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что фиксируют уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19.30 7 марта до 19.30 8 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В то же время в Луганской области миссия не зафиксировала ни одного факта нарушения.

"В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, 3 взрыва против 19 соответственно)", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции и Пищевика.

"В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. В течение предыдущего отчетного периода миссия зафиксировала 2 взрыва", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, 8 марта на Донбассе российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, погиб один украинский боец.