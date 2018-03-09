За последний месяц в "ЛДНР" въехали около 100 российских снайперов – Жебривский

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации отметил, что эти снайперы стреляют сами и обучают боевиков.

За последний месяц на временно оккупированные территории Донбасса въехали около 100 российских снайперов.

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Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Если сегодня на линии разграничения, в принципе, не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены Минскими соглашениями, то снайперы - за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", - как сами стреляют, так и учат местных орков", – отметил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, участники Трехсторонней контактной группы 28 февраля договорились об установлении режима прекращения огня на Донбассе с 00.01 5 марта, однако российско-оккупационные войска каждый день нарушают перемирие.

В частности, сегодня ночью в зоне АТО от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб боец Национальной гвардии Юрий Луговский, 1994 года рождения.