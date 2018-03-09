"ДНРовцы" уже вступились за близкого к Медведчуку переговорщика Рубана - журналист (фото)

Террорист Безлер вступился за задержанного с арсеналом оружия переговорщика Рубана.

Свое недовольство задержанием руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана высказывают представители "ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский. "У "ДНРовцев" уже закипело. Безлер и Кофман вступились за "самого честного офицера". Значит, точно за дело взяли", - написал он.

Читайте такжеЗадержанному переговорщику по пленным Рубану сообщили о подозрении - СМИТак, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Безлер "Бес" раскритиковал задержание Рубана. А Кофман назвал задержанного "единственным достойным офицером Украины".

Ранее представитель пресс-службы главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Чернокожа сообщил, что глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан находится в следственном изоляторе в Мариуполе.

Как сообщал УНИАН, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара".

Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана.

Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ.

"Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.