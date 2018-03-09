В СБУ сообщили, что Рубан находится в СИЗО Мариуполя

Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское". Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.

Глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан находится в следственном изоляторе в Мариуполе.

Об этом сообщил представитель пресс-службы главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Чернокожа "Громадському радіо".

Читайте такжеЗадержанный соратник Медведчука Рубан вез оружие в Киев не просто так - нардеп

"Информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе", – сказал Чернокожа.

Как сообщал УНИАН, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой.

По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара". Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана.

Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ.

"Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.