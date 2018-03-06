Боевики обстреляли жилые кварталы Счастья, есть разрушения (фото)

Бронебойно-зажигательные трассирующие боеприпасы попали в жилые дома и хозяйственные постройки.

В результате обстрела контролируемыми Россией боевиками жилых кварталов в городе Счастье в Луганской области мирные жители не пострадали, повреждены жилые и хозяйственные постройки на нескольких улицах.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации РФ, пренебрегая договоренностями об установлении с 00.01 минут 5 марта 2018 года всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины, принятого Трехсторонней контактной группой 28 февраля 2018 года в Минске, нарушили «режим всеобъемлющего перемирия», применив при этом оружие, запрещенное Минскими договоренностями, по жилым кварталам населенного пункта Счастье", - отмечают в штабе.

В связи с этим отмечается, что по результатам фотофиксации нарушения пророссийскими наемниками режима прекращения огня с применением по домам минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, наблюдателями мобильной группы «Новоайдар» выявлены и зафиксированы значительные повреждения.

В частности зафиксировано, что бронебойно-зажигательные трассирующие боеприпасы попали в жилые дома и хозяйственные постройки на улицах Республиканская, 1, Приозерная, 3, Матросова, 12, Республиканская, 27, Гагарина, 4, Центральная, 12, а также по детскому саду «Звездочка».

"В указанных помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждена мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

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В то же время сказано, что Вооруженные силы Украины на провокации не поддались, ответный огонь не открывали.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ являются циничным пренебрежением ими всеми нормами международного гуманитарного права, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям", - говорится в сообщении.

"Указанное свидетельствует о явном нежелании главарей оккупационной администрации РФ соблюдать всеобъемлющей режим прекращения огня во исполнение Минских договоренностей, а также откровенной их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - заявили в СЦКК.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики трижды нарушали перемирие.