Сутки в АТО: в результате гранатометного обстрела боевиков ранен украинский военный

Боевики вели обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Луганском направлениях.

Вторая половина прошедших суток, начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

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"Вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Однако, до того, российско-оккупационные группировки три раза нарушали перемирие", отметили в пресс-центре.

В частности, на Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие возле Счастья. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь вблизи Троицкого.

"На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

"В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем врачебной помощи", - подытожили в пресс-центре.