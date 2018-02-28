"ДНР" и "ЛНР" исчезнут за несколько месяцев, но при одном условии - эксперт

Военный сценарий возвращения оккупированных территорий сейчас не рассматривается, отметил Дмитрий Тымчук.

В Генштабе есть несколько сценариев освобождения ОРДЛО, причем силовой - лишь один из них и не является приоритетным.

Украина придерживается мирного, политико-дипломатического варианта урегулирования конфликта. Сейчас раскручивается тема миротворцев, хотя даже на Западе предупреждают, что это может быть вариант замораживания конфликта, пишет координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на "Апострофе".

По словам эксперта, тема миротворцев имеет право на жизнь при одном обстоятельстве.

"Западные эксперты, предупреждающие нас, что проведение миротворческой миссии может заморозить конфликт, приводят пример того же Кипра, где уже десятилетия продолжается неразрешимый конфликт, который фактически является замороженным", - отметил он.

Читайте такжеМешал Захарченко: в "ДНР" задержали "министра энергетики"Но, продолжил Тымчук, конфликт на Донбассе имеет одну специфическую черту.

"Она заключается в том, что если действительно перекрыть границу с Россией, которую не контролирует Украина, и прекратить поставки материально-технических средств, вооружения, техники, российских наемников на территорию Донбасса, то вопрос существования так называемых "ЛНР" и "ДНР" - это вопрос нескольких недель, возможно, месяцев", - подчеркнул он.

То есть в этом смысле, пишет координатор ИС, миротворческая операция может иметь успех, но при условии перекрытия и взятия под контроль украинско-российской границы.

"А военный сценарий возвращения территорий сейчас не рассматривается. Насколько я знаю, в Генеральном штабе есть разные варианты проведения операции, но какой из них будет применен и вообще будет ли применен - это уже решение высшего военно-политического руководства Украины", - подытожил эксперт.

Ранее журналист и военный эксперт Юрий Бутусов заявлял, что донбасские "республики" прекратят свое существование, как только поступит приказ из Кремля о выводе российских офицеров из их систем управления.