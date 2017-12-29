Журналист объяснил, когда "ДНР" и "ЛНР" прекратят свое существование

Донбасские "республики" прекратят свое существование, как только поступит приказ из Кремля о выводе российских офицеров из их систем управления. Об этом заявил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Комментируя слова одного из экс-главарей "ДНР" Александра Ходаковского о том, что 90% бюджета "республики" - дотации из России, он согласился, передает "Обозреватель".

"Безусловно, это территория, управляемая и финансируемая Москвой, которая не может существовать без постоянных дотаций", - отметил журналист.

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По его мнению, для развала "ЛДНР" достаточно соответствующего посыла.

"Все держится на финансировании Москвы и на российских офицерах. Важен сам факт вывода. Как только они получат приказ о выходе, там все развалится. Вся их система управления – это российские военные специалисты, российские советники", - подчеркнул Бутусов.

Журналист заявил, что в псевдореспубликах нет ничего самостоятельного, никаких самостоятельных структур управления.

"Это российская военная администрация. Туда из информационных и политических соображений добавили какую-то часть местных предателей, чтобы имитировать самоуправление", - объяснил он.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что президент РФ Владимир Путин готовит российскую общественность к "сливу" так называемых "ДНР" и "ЛНР".