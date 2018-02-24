Сегодняшний день в зоне АТО прошел без единого обстрела со стороны боевиков

Воспользовавшись тем, что боевики не стреляют, в Луганском восстановили электро- и газоснабжение.

В течение субботы, 24 февраля, в зоне АТО на Донбассе украинская армия не зафиксировала ни единого обстрела боевиков. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

Читайте такжеМуженко рассказал, сколько генеральских званий присвоили с начала АТО"С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей. Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных сил Украины. Боевые подразделения, которые выполняют задание на первой линии обороны, находятся на своих позициях и ведут наблюдение за противником", - говорится в сообщении.

Во время вчерашнего обстрела боевиков было повреждено электро- и газоснабжения Луганского.

"Сегодня при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества штаба АТО и представителей украинской стороны СЦКК восстановлено поврежденное в результате вчерашнего обстрела российскими наемниками из артиллерийских систем калибра 122 мм электро- и газоснабжение населенного пункта Луганское", - отметили в пресс-центре.