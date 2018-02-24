Сутки в АТО: боевики продолжают обстрелы из запрещенного "Минском" оружия

Особая активность обстрелов боевиков наблюдалась в темное время суток.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили грубо нарушать Минские договоренности и использовали запрещенное крупнокалиберное вооружение. Особенно активно агрессор совершал провокации в темное время суток.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, за минувшие сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня.

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"На Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения, включая гранатометы вблизи Луганского. По предварительной информации, несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей. Также, из временно оккупированного Первомайска, противник обстрелял окрестности Подлесного с артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются. Из 120-мм минометов и вооружения БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам неподалеку Троицкого. На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия возле Новоалександровки, Новгородского и Зайцевого. На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Новотроицкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрелов нет.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что контролируемые Россией боевики помешали им в Луганске проследовать за колонной так называемого "гумконвоя".