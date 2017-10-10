В 2017 году количество небоевых потерь ВСУ в зоне АТО снизилось на 50% – Минобороны

В 2017 году количество небоевых потерь Вооруженных сил уменьшилось на 36% по сравнению с предыдущим годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский.

"Если брать, скажем так, небоевые потери, о которых много говорят, то практически это сокращение произошло до 36%", - сказал он.

Также, по словам Грунтковского, количество небоевых потерь в зоне АТО снизилось на 50%.

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Кроме того, он сообщил, что наблюдается уменьшение числа самоубийств среди военнослужащих.

"В этом году у нас самоубийств уменьшилось на 12%", - сказал Грунтковский.

Вместе с тем он отказался назвать конкретное количество военных, погибших в этом году из-за небоевых потерь.

«Это не касается темы сегодняшнего выступления. Это касается, когда вопрос будет стоять о конкретном состоянии правопорядка, воинской дисциплины, тогда мы будем давать количественный показатель», - отметил Грунтковский.