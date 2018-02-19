Сутки в АТО: боевики прицельно обстреливают военных, один ранен

Враг продолжал применять по позициям защитников Украины минометы.

В течение минувших суток в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков, в целом, за прошедшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-центр АТО, враг продолжал применять по позициям защитников Украины минометы. Вследствие вражеского огня ранения пострадал один украинский защитник. В удовлетворительном состоянии его доставили в военного мобильного госпиталя.

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"На Луганском направлении противник активизировался вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцево, где вел огонь из минометов различных калибров. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали наших защитников в районе Луганского. Из стрелкового оружия, включая пулеметы незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы вокруг Широкино на Приазовье.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО двое боевиков подорвались на собственных минах.