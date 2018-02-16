Россия не заинтересована в аннексии Донбасса – Порошенко

По словам президента, территория Донбасса подверглась военному нападению Кремля, чтобы ослабить и дестабилизировать Украину.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия не заинтересована в аннексии Донбасса, она хочет ослабить и дестабилизировать Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на панельной дискуссии «Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более действенное?» в рамках Мюнхенской конференции безопасности.

Читайте такжеКоординатор ОБСЕ тайно встретился с советником Путина - Геращенко«Россия пришла в Крым не для защиты прав и свобод народа - они нарушаются Россией везде, и наиболее жестоко в отношении крымских татар», - отметил он.

«Россия также не заинтересована включить в свой состав Донбасс - это территория подверглась военному нападению Кремля, чтобы ослабить и дестабилизировать Украину», - добавил Порошенко.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.