Турчинов исключил активные наступательные действия РФ против Украины до Чемпионата мира по футболу

Турчинов отметил, что военный потенциал, сконцентрированный Россией вдоль границы с Украиной, не нужен для мирных мероприятий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов исключает активизацию военной агрессии России против Украины до июня.

Об этом он сказал в интервью Громадському.

При этом он отметил, что РФ продолжает развивать очень мощную военную инфраструктуру вдоль украинской границы.

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"Такой военный потенциал, сконцентрированный вдоль границы, не нужен для мирных мероприятий. Он может использоваться только для наступательных мероприятий. Это очень серьезная проблема", - рассказал секретарь СНБО.

"Мы должны понимать, что по решению кремлевского руководства военная агрессия может выйти на новый опасный уровень в любой момент. В то же время мы можем прогнозировать, что до Чемпионата мира по футболу, в который Путин вложил миллиарды российских средств, они вряд ли могут перейти к активным наступательным действиям, чтобы не сорвать это мероприятие", - заявил Турчинов.

Турчинов отметил, что всегда выступал против войны. "Хотят войны только больные люди. Нормальные люди войны не хотят", - сказал он.

Напомним, по словам Турчинова, закон о Донбассе не исключает силового пути освобождения оккупированных территорий и создает для этого предпосылки.