Россия направила истребители и бомбардировщики к границам Украины

Вдоль восточной воздушной границы Украины зафиксирована активизация действий воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации.

Истребители и бомбардировщики Российской Федерации во время тренировок украинской авиации вылетели с аэродромов, максимально приблизившись к границе Украины.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Читайте такжеВ начале российской агрессии ожидалось наступление 200-тысячного войска РФ на Украину - Турчинов (видео)«Сегодня, 15 февраля, во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Вооруженных Сил Украины силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины была зафиксирована активизация действий воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточной воздушной границы Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребительная и бомбардировочная авиации РФ осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.

Как сообщалось ранее, российские бомбардировщики Ту-95 в оккупированном Крыму отработали условные пуски крылатых ракет по материковой Украине.