Россия направила истребители и бомбардировщики к границам Украины

20:01, 15 февраля 2018
Война
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Истребители и бомбардировщики РФ максимально приблизились к границе Украины / фото topwar.ru

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Читайте такжеВ начале российской агрессии ожидалось наступление 200-тысячного войска РФ на Украину - Турчинов (видео)«Сегодня, 15 февраля, во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Вооруженных Сил Украины силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины была зафиксирована активизация действий воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточной воздушной границы Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребительная и бомбардировочная авиации РФ осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.

Как сообщалось ранее, российские бомбардировщики Ту-95 в оккупированном Крыму отработали условные пуски крылатых ракет по материковой Украине.

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Теги: #российские истребители#российские бомбардировщики#граница Украины