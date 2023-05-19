Ешь, молись, пей. Кипр – остров силы, обжорства, молитв и удовольствий

В преддверии курортного сезона УНИАН проинспектировал Кипр – некогда славящийся засильем "русского мира" остров в Средиземном море, постепенно избавляющийся от наших северных соседей и активно – в лице гидов и официантов – изучающий украинский язык с целью забрать в свои гостеприимные объятия украинских туристов.

В туристической политике Кипра в этом году заметен ориентир на украинских отдыхающих. Этому поспособствовали несколько факторов: во-первых, Кипр занял первое место среди стран ЕС по количеству принятых украинских беженцев на тысячу собственных граждан, во-вторых, вследствие санкций и усложнения логистики, на остров снизился поток туристов из российской федерации, в-третьих, киприоты, чья страна частично оккупирована с 70-х годов прошлого века, искренне сочувствуют и симпатизируют украинцам.

В результате – местные туроператоры под натиском украинских первопроходцев из Join UP! научились разделять группы с россиянами и украинцами в составе, гиды все больше и больше проводят экскурсии на украинском, а персонал отелей и ресторанов выучил ключевые международные фразы современного человека: "Слава Украине!", "Будьмо!", "Дякую" и "Смачного!" (правда, последнее пожелание киприоты произносят на польский манер – "смачнего", но, согласитесь, у каждого – свои недостатки).

Дорога к пляжу

Путешествие на Кипр из Киева начинается с Кишинева – аэропорт столицы Молдовы стал одним из воздушных окон в мир для пассажиров из Украины. Добираться туда выходит, как правило, быстрее, чем через выполняющий аналогичную функцию для украинцев в наши суровые времена польский Жешув: на границе в Могилеве-Подольском практически нет очереди – как для автобусов, так и для легковых авто. Да и сами формальности не занимают много времени – молдавских пограничников, как правило, ни на въезде, ни на выезде не интересует содержимое чемоданов украинских путешественников, и штампы в паспорта они проставляют быстро, а украинская сторона может затянуть с досмотром багажа лишь по возвращению украинцев на Родину.

Для индивидуальных путешественников на личных авто добавим, что дороги в Молдове – несмотря на то, что платные – в большинстве своем крайне низкого качества и не позволяют перемещаться по стране со скоростью выше 80-90 км/час, а те участки, где водителя порадует хороший асфальт – обильно утыканы камерами контроля скорости.

Паркинг международного аэропорта Кишинева на 90% забит машинами на украинских номерах – низкая стоимость стоянки здесь (около полутора тысяч гривень в неделю) и невысокая (по сравнению с Украиной) цена топлива на молдавских заправках позволяют комфортней, чем на автобусе, ехать в командировки и на отдых на личном транспорте многим нашим путешествующим соотечественникам.

Сам аэропорт очень небольшой, даже меньше столичных "Жулян", однако открыт круглосуточно – там можно отведать блюд молдавской кухни или продегустировать вкусных молдавских вин, коротая время до рейса.

Наконец, сам полет до Кипра – аэропорта Ларнаки – занимает немногим более двух часов, поэтому, с точки зрения логистики, путешествие на популярный у туристов остров – один из самых быстрых и удобных вариантов добраться до теплого моря для выезжающих из Украины в условиях текущей полномасштабной войны.

Релакс на максималках

Так как очевидной особенностью острова является то, что он со всех сторон окружен водой, Кипр богат своими многочисленными пляжами. Вся береговая линия страны является коммунальной собственностью, и понятий вроде "закрытый пляж" или "пляж только для проживающих в отеле", здесь нет. Со своим полотенцем прийти и покупаться можно куда угодно. За шезлонги, расставленные на официальных пляжных зонах, нужно заплатить 2,5 евро в день (столько же – за зонтик над лежаком).

При этом, в плане качества и безопасности пляжей Кипр лидирует в ЕС – сразу 76 пляжей острова имеют "Голубой флаг" - это отметка вроде звезды Мишлен для ресторанов или своеобразный пляжный "Оскар" - ею удостаиваются только отборные идеально чистые пляжи с необходимым комплектом спасателей и развитой инфраструктурой.

Особенностью кипрских пляжей является то, что они чаще всего не большие – уютные и не слишком шумные. Конечно, и в этом правиле бывают исключения. Отдыхая в разных форматах (с обедом/без, с музыкой/в тишине) на Makronissos beach, Panda beach и тусовочном Nissi beach мы убедились, что на острове даже пляжный отдых может быть очень разным.

Вода здесь почти везде кристально чистая-прозрачная, пляжи есть как каменистые, так и песчаные, и, в зависимости от части острова, имеют отличительные черты: для района Ларнаки характерно мелководье с очень долгим входом в воду (за что эту местность часто выбирают туристы с маленькими детьми), пляжи Пафоса чаще всего представляют собой каменный вход в воду с нормальной для взрослого глубиной у берега, а область Айя-Напы и Протараса радует песком, умеренным увеличение глубины по мере входа в воду и чуть более высокой ее температурой по сравнению, например, с Лимасолом.

Впрочем, хотя Кипр и славится своими пляжами уже несколько веков, в последние годы островное государство пытается отойти от концепции направления сугубо пляжного отдыха, активно промотируя свои гастрономические, археологические, винные и культурно-спортивные богатства.

Остров принял

Сразу по приезду остров как бы заявляет, что здесь вас ждет неизбежный набор веса: встречающий гид прямо в автобусе из аэровокзала в отель начала обильно кормить нас различными киприотскими булочками с оливками, сыром и мясом – это при том, что по плану всего через полтора часа у нашей группы ожидался ужин.

"Мы не выпускаем туристов с острова, если они не набрали хотя бы три килограмма за неделю", - угрожающе пошутила она, и вскоре мы поняли, что это была вовсе не шутка.

На Кипре приняты чудовищные по размерам порции еды, и, даже если вы заказываете всего одно блюдо, - поверьте, голодными не останетесь!

Упаси вас небеса заказать еще и салат – порцию на одного приносят в целом тазике!

Но настоящим издевательством над диетологией, здравым смыслом и здоровым образом жизни является мезе – традиционное застольное угощение киприотов, нечто вроде дегустационного сета, когда не подозревающему подвоха туристу приносят попробовать все, чем может похвастать кухня конкретного ресторана. В мезе может входить до 40 подач блюд (!), и это, братцы, будут вовсе не скромные комочки еды в стиле ресторанов из гида Мишлен! Грузины со своим убийственным традиционным застольем – не более, чем джуниоры в вопросах набора веса. Истинные профи – это киприоты.

Даже попробовать каждый компонент мезе – настоящий подвиг истинного обжоры, а уж съесть это все целиком просто невозможно. На Кипре существует миф о том, что однажды какой-то турист таки смог съесть все, что ему принесли в рамках мезе в ресторане – но, говорят, он спустился с Олимпа (кстати, самой высокой горы Кипра), а потом там же где-то и спрятался.

На данных фото вы можете увидеть примерно 40% блюд, которые нам подали в рамках мезе в одном ресторане на обед

В стандартное мезе могут входить, как минимум: салат, от 1 до 4 видов хлеба и обжаренных гренок, 3-4 вида намазок к ним, йогурт с огурцом, несколько видов сыра – обычного и жаренного, тушеные баклажаны, жареная картошка, рис с макаронами (да, вот такое сочетание!), домашние колбаски, некое подобие плова – рис с мясом (в дополнение к рису с макаронами, ага), жареная печень, жаренные с сыром грибы, митболы, омлет с зеленью, по-разному приготовленная курица, тушеная или жаренная свинина/баранина/говядина (иногда одновременно), шашлык (да, это помимо предыдущего мяса), и, конечно же, десерт плюс фрукты после него. Местами мезе дополнительно обогащается рыбными блюдами и пирожками с мясом, тушенной свеклой и прочими различными яствами, чьи названия на кипрском языке и состав крайне сложно запомнить. Все это обойдется, в зависимости от ресторана и количества блюд, всего в 20-35 евро с человека.

Еще немного кипрской еды

Возможно, читающих эти строки несколько удивит "не-морской" состав традиционного угощения на острове – что ж, киприоты действительно не являются фанатами морской кухни, хотя рыба им и не чужда. Однако, большей частью остров ориентирован на пожирание вполне континентальных блюд, морскую кухню следует искать исключительно в ресторанчиках на побережье.

Разумеется, на Кипре морепродукты подают также в виде бесконечного "морского мезе". Мидии, кальмары, несколько видов жаренной рыбы, маринованные и жаренные осьминоги, креветки, разные виды подкопченной икры в этом случае разбавляют привычные салаты, хлеба и сыры с картофелем и рисом. Цена вопроса – от 25 до 50 евро на одного обжору.

В общем, на Кипр мы настоятельно рекомендуем брать с собой какие-нибудь таблетки, улучшающие пищеварение, так как демоны чревоугодия здесь прописались прочно и глубоко. Замаливать этот смертный грех, впрочем, здесь довольно удобно ввиду обилия древнейших православных христианских храмов, некоторые из которых всего на пару веков старше самого Христа.

Экскурсии во спасение

Собственно, Кипр является популярным направлением не только у любителей пляжей и обильных ужинов, но и у христианских паломников – многочисленные церквушки острова, православные и католические, поражают своей красотой и впечатляют древней историей, ведь остров стал одной из колыбелей христианства, куда его принесли апостолы Павел и Варнава.

Некоторые храмы Кипра в свое время строились как древнехристианские, достраивались как католические, обновлялись как православные, перестраивались в мечети и вновь "обращались" в христианство – эту богатую историю можно считать в архитектуре и декоре сооружений.

Кстати, в кипрских церквях не торгуют свечами – они лежат там свободно для всех желающих, и их можно взять как бесплатно, так и оставив пожертвование сообразно своему разумению и кошельку.

Кроме христианских религиозных объектов, Кипр богат и мечетями, чьи минареты частенько попадают в кадр.

А еще не стоит забывать о том, что остров – одна из ключевых локаций античной мифологии – именно здесь, согласно древнегреческим преданиям, родилась из пены морской Афродита, и здесь же она, омываясь в особой купели, каждый раз восстанавливала девственность после свиданий со своими многочисленными любовниками.

В этой каменной формации люди с абстрактным мышлением легко увидят лежащую в воде пенорожденную богиню

Некоторые туристки, порой, пытаются искупаться в "купели Афродиты" (уж не понятно, зачем), однако это запрещено – помимо рисков поскользнуться на мокром камне, такое вторжение может повредить обитающим в "ванной" угрям.

Замолив грехи, можно исследовать остров и более светским образом – Кипр славится своей потрясающей природой, роскошными видами гор, многочисленными орхидеями, цветущими фруктовыми деревьями, богатством хвои, и, конечно, симпатичными деревеньками.

По острову – с ветерком

Один из удобных способов изучать природные богатства и сочные виды на пестрые деревеньки Кипра – сафари на джипах. Настоящего бездорожья на острове нет, однако путешествие по каменистым тропинкам и грунтовым дорогам в природных заповедниках поможет растрястись после обильных мезе лучше, чем перемещения в более комфортных автобусах.

По дороге можно увидеть многочисленных ящериц, змей, редкие виды птиц, а, если повезет – тюленей, населяющих пещеры на берегу (у нас, увы, с тюленями не сложилось – говорят, почти гарантированно с ними можно пообщаться в августе-сентябре).

А еще на кипрских соленых озерах, пересыхающих летом, можно в прохладную часть года наблюдать тысячи фламинго.

Занятная археология

Не стоит забывать о том, что Кипр – одно из древнейших мест поселения людей, поэтому, край богат археологическими сокровищами различных эпох. Здесь есть поселения времен раннего неолита, где можно прогуляться в деревнях древних аборигенов, высеченные в скалах доисторические кладбища, древнегреческие театры и римские руины с хорошо сохранившимися мозаиками (особенно впечатляют раскопки античного города-государства Курион).

Терпенье и труд все перетрут

Труд, как известно, даже из туриста делает человека – поэтому на Кипре небезинтересной будет и возможность освоить новые навыки в виде производства традиционных кипрских овечьих и козьих сыров халуми и анари, местных сладостей, хлеба, изделий из воска и прочих народных ремесел – за скромное вознаграждение в 5-10 евро с человека в каждом случае.

Заняться благородным ручным трудом можно во многих деревушках острова, при этом важным будет помнить, что не стоит посещать такие мастер-классы после/перед мезе: обычно все, что вы приготовите (или приготовят на ваших глазах), вам придется съесть, а порции даже на мастер-классах – кипрские.

К слову, здесь же, в старинных кипрских деревнях есть смысл обзаводится уникальными местными сувенирами – тканями с филигранной вышивкой и ювелирными изделиями ручной работы. Они поражают изяществом и замысловатостью – при чем, покупать их можно сразу же у мастера, который занимается производством кипрской роскоши на глазах у туристов. Особенно славится этими товарами живописная деревня Лефкара.

Вино и домино

Как часть древнего античного мира Кипр, естественно, не мог бы обойтись и без богатой культуры виноделия. На весь мир известен его автохтонный сорт винограда Ксинистери и уникальное сладкое вино Коммандария. Кроме Ксинистери, местные виноделы смогли возродить 8 уникальных, росших только на острове, сортов винограда, ранее считавшихся утерянными – божественными напитками из них можно насладится на винных дегустациях.

В конце концов, на острове есть даже Музей Кипрского вина, где можно узнать больше о значении загадочных слов "Промара", "Кариньян", "Мавро" или "Маратефтико", и познакомится с традиционным, но ныне непопулярным способом производства вин на Кипре – с выдержкой вин не в дубовых бочках, а глиняных амфорах под названием писари.

Кроме вин, остров так же славится джином – последствия колонизации Кипра британцами, которые, помимо джина, "наградили" киприотов левосторонним дорожным движением, дурацкими электророзетками по британскому стандарту (отправляясь на Кипр, не забудьте захватить адаптер!) и навыками производства неплохого виски.

Кстати, у киприотов есть аналог украинского тоста "Будьмо!" - "Ямас!".

Если, обильно запивая многочисленные мезе и впечатления, вы окончательно добьете здоровье, не стоит отчаиваться – поправить его тут же, на острове, можно с помощью пчел. Для оздоровления киприоты… дышат воздухом из пчелиных ульев. Звучит странно, выглядит еще чудесатее – но таков уж он, Кипр.

Если пчелотерапия помогла и вновь появились силы – можете смело отправляться на ночь в Лимасол, или, того лучше, Айя-Напу – городок кабачков, таверн и ночных клубов, излюбленный по вышеуказанным причинам молодежью.

Что еще нужно знать об острове

Название "Кипр" происходит от дерева – кипариса – которыми в античные времена зарос остров. С тех пор растительность на острове полностью вырубалась и погибала от пожаров 16 раз, поэтому, ныне кипарисов осталось немного. И все же, некоторые пляжи радуют глаз типично крымскими "кипарисовыми" видами.

…Получив свое имя от кипарисов, остров в долгу не остался и дал, в свою честь, название меди – международное (латинское) имя химического элемента cuprum (купрум) происходит от Кипра, в свое время располагавшего богатейшими ее запасами в Старом Свете. В период Бронзового века медь стала стратегическим богатством острова. Ее здесь добывают до сих пор.

На Кипре живет больше котов, чем людей (1,5 млн против 1 миллиона), их сюда завезли в древние времена из Египта по приказу Святой Елены. Сама Елена оказалась на острове случайно – по дороге из Иерусалима ее корабль штормом прибило к Кипру, жители которого бедствовали из-за засилия змей и грызунов.

…Тем не менее, именно люди – главное богатство и актив острова. Киприоты очень дружелюбны, гостеприимны, и, в отличие от большинства классических островитян, работящи. Они умеют не только хорошо работать, но и отдыхать – услышав знакомый музыкальный мотив, тут же начинают подпевать, а затем и вовсе пускаются в пляс!

По этой причине в заведениях общепита на острове в вечерние часы популярна живая музыка. Это может быть как профессиональное выступление настоящих артистов, так и любительское караоке от мужика в кожанке. Не столь важен вид, как звук – это всегда ОЧЕНЬ громко, и, если вы рассчитываете ужинать в тишине, стоит заранее уточнить, не будут ли вас радовать децибелами и танцами в выбранной вами таверне.

Бюджет

Туроператоры предлагают Кипр в широком ценовом диапазоне. Например, у украинского Join UP! можно купить путевку с перелетом на одного человека:

бюджетно – за 20452 грн в регионе Ларнака можно недельку ночевать в отеле San Remo Hotel 2* (только завтраки); полупансион в Айя-Напе в Tasia Maris Oasis Hotel 4* обойдется 29 820 грн, там же Nissiana Hotel & Bungalows 3* (только завтраки) будет стоить 30 180 грн;

умеренно – полупансион в Ларнаке в Sandy Beach Hotel 4* на июнь ждет вас за 37 890 грн; а, к примеру, в Протарасе (возле тусовочной Айя-Напы) отдых в гостинице Tsokkos Beach Hotel 4* с полупансионом потянет на 34 143 грн;

дорого-богато – возвысится над суетой этого мира, если позволяет кошелек и совесть, можно пафосно в Пафосе – на ultra all-inclusive в отеле King Evelthon Beach Hotel 5* за 52 362 грн либо в не менее пафосном Лимасоле в St. Raphael Hotel 5* - all inclusive за 59 506 грн;

из ряду вон – чтобы почувствовать себя олигархом (после того, как вы задонатили пару миллионов на ВСУ и не обнищали), рекомендуем восстановление сил в Constantinou Bros Asimina Suites Hotel 5*. Эта "ночлежка" в Пафосе всего за 96856 гривень обеспечит вам крышу над головой, неделю питания-выпивания deluxe ultra all-inclusive – а также, возможно, интерес НАБУ к вашей персоне.

Татьяна Стежар, фото автора

Благодарим украинского туроператора JoinUP! за помощь в организации поездки