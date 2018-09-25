Путешествие за 300$: Барселона - город моря и чудес

Авторы проекта Time 2 Travel Club посетили, в общей сложности, более 40 стран и организовывают уникальные путешествия по всему миру. Сегодня они расскажут нам о Барселоне – городе, в который приезжают туристы со всего мира, чтобы насладиться совершенно особенной архитектурой, прекрасной кухней и теплым морским климатом.

Коротко о Барселоне

Лицо Барселоны – это восхитительная смесь самых разных стилей европейской архитектуры с вкраплениями люминесцентных красок и округлых форм творений знаменитого каталонского архитектора XIX-XX века Антонио Гауди.

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В то же время местный метрополитен пронизывает и оплетает этот город словно паутина, делая его очень удобным как для жизни, так и для туристических прогулок. Поэтому даже если вы не так часто путешествуете, в Барселоне вам будет легко и комфортно. Удобное транспортное сообщение, интуитивно понятные направление и все это - в пестром разнообразии языков, культур и цветов. В Барселону вливаешься, словно в большой шумный поток.

Ну а климат в этом регионе Испании вызывает легкую зависть у среднестатистического украинца. В самые холодные месяцы погода напоминает ноябрьскую Одессу. Солнечно, светло и лишь иногда дождит. И только в марте чувствуется повышенная влажность, не сильно располагающая к путешествиям. Во все остальные месяцы этот город светел и прекрасен.

Как добраться в Барселону?

Если задаться целью и подсуетиться, то стоимость прямых перелетов из Украины в Барселону может стартовать от 116 долларов (за билеты в обе стороны). Например, это как раз тот случай, когда можно немного сэкономить, если покупать билеты очень заранее, поймать хорошую акцию или лететь не прямым рейсом, а, например, через Польшу с пересадкой. Минимум, который нам удалось найти на ближайшие полгода - это 102 доллара с самостоятельными стыковками в Варшаве.

При этом чтобы доехать от аэропорта до центра Барселоны, нужно сесть на поезд или автобус. Так, автобусы ходят круглосуточно от самого аэропорта, а проезд для одного человека стоит 2 евро. В то же время железнодорожная ветка начинается от второго терминала и затем плавно сливается с городским метрополитеном. Из аэропорта поезда ходят с 5:40 до 23:38.

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Если вы едете вдвоем или планируете кататься по городу, лучше сразу покупать транспортную карту за 10 евро на 10 поездок, которой можно пользоваться совместно.

Где остановиться?

Конечно, самое дешевое жилье - на окраинах города. Но если вы путешествуете экономно - это не значит, что нужно каждый день, как дома, кататься в центр по часу на метро.

Вот цены на жилье в центре города:

- хороший хостел стоит от 17 долларов за одно место;

- недорогой отель обойдется в сумму от 54 доллара за номер;

- цены на комнаты на Airbnb стартуют от 26 долларов в сутки.

Самый экономный вариант для одного - это, конечно, хостел. Не бойтесь общих комнатам: в Европе в хостелах чаще всего останавливаются такие же путешественники, как и вы. При этом это могут быть люди со всего мира, в том числе из стран с довольно высоким уровнем жизни, к примеру, из Австралии и Великобритании. А потому ночевка в общем номере в хостеле это не только экономия, но и возможность познакомиться с массой интересных людей, разделить расходы на экскурсии и действительно увлекательно провести время.

Конечно, если вы едете вдвоем, разумнее арендовать отдельную комнату, а для семьи на том же Airbnb можно снять квартиру посуточно. И это будет стоить дешевле, чем отель, с аналогичными или даже более комфортными условиями.

Что посмотреть?

Барселону вряд ли возможно объять за одну-две поездки. Всегда останется что-то интересное на следующий раз. Но есть основные достопримечательности, которые стоит посетить, в первую очередь.

Саграда фамилиа. Храм Святого Семейства – символ и визитная карточка Барселоны. Одно из самых узнаваемых сооружений мира и самое известное архитектурное творение Гауди. Если у вас будет лишних 15 евро, мы очень рекомендуем зайти внутрь, потому что это не похоже ни на один храм в мире и вообще ни на что, что вы видели до этого.

Парк Гуэля был построен тем же Гауди при финансировании промышленника и мецената Эусеби Гуэля. Это должен был быть город-сад, прекрасный и удивительный. Но жители Барселоны того времени не хотели покупать жилье в пустынном месте, далеко от центра и светской жизни. Для самого Гуэля это был полный финансовый провал. А спустя почти столетие парк перешел в собственность мэрии и стал работать как развлечение для туристов. Сегодня его посещают миллионы туристов, а, чтобы купить билет в кассе, нужно выстоять очередь примерно в полтора часа, поэтому лучше заранее оплачивать визит через интернет.

Дом Бальо. Этот дом внесен в список наследия ЮНЕСКО и тоже построен архитектором Гауди. Дом можно увидеть бесплатно, так как он находится на обыкновенной улице и является частью Квартала Несогласия. Квартал назвали так из-за стилистической неоднородности строений.

Готический квартал. Это историческое сердце города. Узкие кривые улочки, стрельчатые арки и темные пешеходные переулки, по которым нужно гулять, заходить в лавочки и галереи искусств и наслаждаться атмосферой.

Площадь Испании и фонтан Монжуик. Еще одна известная достопримечательность города, огромная площадь с монументом, скульптурами, магазинами и знаменитым фонтаном Монжуик. Как правило с 9 часов вечера он «танцует» цветными струями воды. В то же время график музыкального шоу меняется в зависимости от времени года.

Порт Олимпик. Это красивый, современный и престижный район, построенный к Олимпиаде 1992 года. Здесь находится порт с шикарными яхтами и катерами, набережная для прогулок, пляж и самые разнообразные водные развлечения.

Ну а если вы захотите понежиться на пляже, мы рекомендуем сесть на любой пригородный поезд, который едет вдоль побережья (например, в сторону Таррагоны), отъехать километров 50 от города и выйти в любом прибрежном городке. Там будет не так людно, очень уютно и вы сможете позагорать на знаменитых песчаных пляжах Каталонии.

В то ж время самым старым и самым популярным пляжем в самой Барселоне явлется пляж Барселонетта, куда добираться довольно просто.

Чем и где питаться?

Каталония, столицей которой является Барселона – это прибрежный регион, поэтому национальная кухня представлена, в основном, морепродуктами. Вместе с тем, это также огромный и разношерстный город, где можно найти еду на любой вкус.

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Что стоит попробовать однозначно – это паэлья, национальное испанское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. Кроме этого, в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица. При этом рецепты паэльи в разных регионах Испании отличаются. В зависимости от заведения, цены за порцию начинаются от 9 евро. Чтобы было вкусно и недорого, наш совет остается неизменным: питайтесь там, где много местных, а не туристов.

Также экономный путешественник может вкусно и недорого питаться сендвичами, которые продаются на каждом углу, и продуктами из супермаркетов: сырами, хамоном, свежайшими фруктами. Минимальный бюджет – 3 евро (3,5 доллара) за один плотный «перекус».

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Посчитаем?

Вот, каким будет минимальный поездки в Барселону для одного человека на 3 дня:

- перелеты 116 долларов;

- проезд в город и обратно 5 долларов;

- жилье: от 34 долларов, если останавливаться в хостеле;

- питание обойдется приблизительно в 32 доллара.

Итого, получится 182 доллара и еще целых 118 долларов останется на вкусности и развлечения.

Вместо заключения

С биометрическими паспортами и дешевыми перелетами поездка на выходные в Европу становится не только интересным, но и очень простым занятием.

Билеты, отель, транспорт - все это можно найти и организовать через Интернет. Но если в первый раз вам все это кажется слишком сложным (или просто нет времени заниматься поиском), всегда можно обратиться за помощью к агентствам по организации индивидуальных путешествий.

Ну а сама Барселона – это, конечно же, один из городов, которые просто необходимо посетить. Погулять по узким улочкам и широким проспектам, увидеть воочию творения Гауди... И вернуться домой с широкой улыбкой, заряженной средиземноморским солнцем и испанской доброжелательностью.

Анастасия Крыжановская и Федор Карета, основатели проекта по организации уникальных путешествий Time 2 Travel Club