Планы на выходные: куда пойти в Киеве и не только 19-20 мая

День Европы в Украине 2018 (19 мая)

Хотя в самом Евросоюзе Дни Европы отмечаются 9 мая, в Украине этот праздник отмечают каждую третью субботу мая, в этом году она выпадает на 19 мая. Традиционно главные мероприятия в рамках праздника проходят в Киеве, где жителям и гостям города обещают на различных локациях дать возможность прочувствовать настоящий «европейский дух». Впрочем, только этим днем празднование не ограничивается – мероприятия в рамках Дня Европы в Киеве 2018 года стартовали еще 12 мая, а завершатся – 31 мая.

В частности, в субботу, 19 мая на Контрактовой площади в Киеве пройдет большой праздничный концерт. Здесь же в последние годы традиционно обустраивают европейский городок, где свои информационные стенды представляют, как сама Украина, так и представительства европейских стран.

Кроме того, на 19 мая запланирован «Всеукраинский велодень», который пройдет по маршруту от Европейской площади до парка Дружбы народов.

Также в рамках Дня Европы в Киеве можно будет посетить ряд лекций, детских конкурсов и других культурно-познавательных мероприятий. К примеру, мероприятия по случаю Дня музеев и Фестиваля света в столице. С полной программой событий на День Европы в Киеве можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что одним Киевом празднование Дня Европы в Украине 2018 не ограничится. Свои мероприятия пройдут во многих других городах страны, в том числе во Львове, Днепре, Сумах, Черновцах, Николаеве и не только. С их программами можно ознакомиться на сайтах этих городов.

Международный День музеев в Украине (18-20 мая)

Ежегодно, начиная с 1977 года, 18 мая по всему миру отмечают Международный День музеев, целью которого является популяризация культурно-познавательного досуга. В этот день и ночь мировые музеи бесплатно открывают свои двери для посетителей, а также организовывают специальные мероприятия, лекции, экскурсии. При этом Международный совет музеев каждый год задает общую тему для всех музеев – в 2018 году это «Музеи в сети: новые методы, новые посетители». В последние годы этот культурный праздник приобретает все большую популярность, и в нем принимают участие около 35-40 тысяч музеев в более чем 140 странах. Украина не исключение.

Поскольку 18 мая в этом году выпадает на пятницу, мероприятия в рамках Дня музеев продолжатся и в субботу, 19 мая. А потому у украинских любителей музеев в выходной день будет достаточно времени, чтобы сделать свою музейную программу максимально насыщенной и интересной.

Больше всего мероприятий в рамках Дня музеев традиционно пройдет в Киеве. Так, свои двери для посетителей уже с полудня 18 мая откроют: Национальный заповедник «София Киевская», Музей книги и печати Украины, Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Пирогово), Национальный музей украинского народного декоративного искусства, Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, Музей исторических драгоценностей Украины, особняк «Шоколадный домик» и Мыстецкий арсенал.

19 мая к ним присоединятся Национальный музей истории Украины, Музей Ивана Гончара и Национальный музей Тараса Шевченко, а 20 мая – Литературно-мемориальный музей-квартира Павла Тычины. В то же время, Музей истории города Киева и вовсе уже проводит мероприятия с 12 мая.

В День музеев в перечисленные выше культурные заведения можно попасть бесплатно, однако в некоторых случаях, как например с Мыстецким арсеналом, необходима предварительная регистрация. На 18 мая во многих музеях-участниках запланирован ряд познавательных мероприятий и экскурсий, главным образом, ориентированных на детей.

Помимо столицы, мероприятия в рамках Международного дня музеев 18-19 мая пройдут и в регионах – в общей сложности более 30 музеев в 16 областях Украины станут чуточку ближе к народу. Одна из самых обширных программ запланирована во Львове – там мероприятия продлятся аж до 31 мая.

С полным списком украинских музеев, принимающих участие в Международном дне музеев, и их программами можно ознакомиться по ссылке.

К слову, в апреле 2018 года УНИАН побывал на Ночи музеев в немецком Гамбурге, где подобные мероприятия проходят уже давно и организовано все на высочайшем уровне.

Фестиваль Kyiv Comic Con (19-20 мая)

С 2015 года в Киеве в Украинском доме проходит фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con. На этот раз проведение мероприятия выпало на 19-20 мая. В первую очередь, фестиваль собирает любителей комиксов, фэнтези, анимэ, видеоигр и всего прочего, связанного с этими субкультурами. Интересен фестиваль как для детей, так и для взрослых.

В этом году посетителей ждет, среди прочего, насыщенная кинопрограмма – 19 мая состоятся допремьерные презентации украинского анимационного фильма «Мавка. Лесная песня» и приключенческого экшена «Дикое поле», снятого на основе романа украинского писателя Сергея Жадана «Ворошиловград». 20 мая в рамках Kyiv Comic Con пройдут допремьерные презентации фильмов «Фокстер и Макс», «Бобот. Энергия Вселенной» и исторического экшн-фильма «Захар Беркут». Кроме того, для киноманов на протяжении двух дней будут проводиться тематические лекции – об анимации, популярных фильмах и сериалах («Звездные войны», «Твин Пикс»), а также мастер-классы для будущих кинематографистов.

Также в рамках киевского Comic Con состоятся турниры среди геймеров и конкурсы косплея (костюмов героев любимых комиксов и анимэ). Все желающие смогут поиграть в разнообразные настольные игры, поучаствовать в литературных чтениях и купить тематическую продукцию.

Подробнее с программой Kyiv Comic Con 2018 можно ознакомиться по ссылке.

Однодневный билет на фестиваль обойдется в 299 грн, а двухдневный – в 399 грн.

Киевский фестиваль света (18-20 мая)

В пятницу вечером, 18 мая, на Почтовой площади в столице стартует уже второй Киевский фестиваль света и медиа-искусства (Kyiv Lights Festival 2018), организованный в рамках Дня Европы. Во время фестиваля посетителям представят десятки работ лучших дизайнеров видеографики, художников света, ви-джеев и современных художников, которые на три дня изменят привычный архитектурный стиль столицы.

Помимо Почтовой площади, где запланирована самая масштабная программа, мероприятия в рамках фестиваля пройдут на улице Сагайдачного (где представят инсталляции «Световой туннель» и «Протостар»), на Андреевском спуске, на площади перед Национальным музеем истории Украины и на Михайловской площади.

На самой же Почтовой площади в течение трех дней будет проходить конкурс 3D-видеомапинга та виджеинга, в котором примут участие представители 23 стран мира.

С полной программой Киевского фестиваля света можно ознакомиться по ссылке.

Вход на все локации фестиваля бесплатный.

Концерт «Лига звезд» в честь финала Лиги Чемпионов в Киеве (19 мая)

За неделю до финального матча Лиги Чемпионов в Киеве, между командами «Реал» (Мадрид) и «Ливерпуль» на столичной Троицкой площади, в рамках подготовки к этому знаковому спортивному событию, пройдет праздничный концерт «Лига звезд».

Главной звездой вечера станет популярный британский исполнитель Джон Ньюмен, автор хита «Love me again». Компанию ему на сцене составят украинские звезды – представитель Украины на Евровидении-2018 певец Melovin, а также группа The Hardkiss, Оля Полякова, Даша Астафьева, Dilemma, Monatik, Сергей Бабкин, TamerlanAlena, Наталья Могилевская, Rumberos, Tayanna, Мария Яремчук и Alyosha.

Начало мероприятия запланировано на 18:00, вход свободный.

Сырная ярмарка в Киеве (19-20 мая)

Не секрет, что украинцы – нация любителей вкусно покушать, а потому в последние годы у нас в стране очень популярны всевозможные гастрономические ярмарки. В теплые периоды года их особенно много. На ближайшие выходные, 19-20 мая, на Контрактовой площади в Киеве, в частности, запланирована Сырная ярмарка.

Организаторы мероприятия обещают своим гостям традиционные и оригинальные сыры от более чем 20 производителей со всей страны, большинство из которых так просто не купишь в обычных магазинах.

Помимо гастрономической части, посетителям предлагают принять участие в мастер-классах, дегустациях, конкурсах и других мероприятиях.

Вход на фестиваль бесплатный.

День уличной музыки (19 мая)

Начиная с 2014 года в Украине в третью субботу мая проходит День уличной музыки, в рамках которого в различных локациях Киева и других украинских городов проводятся бесплатные концерты, преимущественно, начинающих и уличных музыкантов, а также различные лекции и мастер-классы для музыкантов, журналистов и представителей других смежных профессий. Иногда на Дни уличной музыки заглядывают и известные украинские исполнители.

Впервые День уличной музыки, который называют едва ли не самым масштабным волонтерским проектом в мире, организовал в 2007 году литовский музыкант Андрюс Мамонтовас в Вильнюсе. С тех пор к проекту присоединились Украина, Латвия, Ирландия, Великобритания, Нидерланды, Португалия и ряд других стран.

День уличной музыки 2018 пройдет 19 мая в Киеве и еще более чем 50 городах Украины с 12:00 до 22:00. В этом году к фестивалю присоединились сразу несколько новых городов, в том числе Славутич, Николаев, Херсон, Ривне, Мариуполь, Дрогобыч и Авдеевка.

Традиционно, больше всего мероприятий проходит в столице, где основной локацией является Пейзажная аллея. Также в этом году для киевлян и гостей города будет доступна электронная локация в Keller Bar и Музыкальный лекторий в 32JazzClub/Old Fashioned Bar. Всего же в этом году для посетителей фестиваля будут доступны восемь музыкальный локаций – 7 музыкальных точек плюс фудкорт в районе Пейзажной аллеи и еще одна недалеко от метро Золотые ворота.

При этом составы участников уже практически полностью известны. Так, на главной сцене фестиваля на Пейзажной аллее выступят группы DeRuny, Vinok, Sri-ланк, Very The Jerry, Ray Band, а также такие исполнители, как Leo Mantis, Alina Pash, Symonenko and Gladilin, Юра Самовілов.

С полным составом участников, расписанием и картой сцен можно ознакомиться по ссылке.

В то же время ряд других украинских городов, как, например, Луцк, Сумы, Полтава, свои программы или хотя бы локации также уже упорядочили. Более подробно информация о Днях музыки в каждом городе отдельно можно найти в сети Facebook.

Фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском (18-20 мая)

18-20 мая Каменец-Подольский (Хмельницкая область) будет отмечать день города, в рамках которого пройдет и традиционный фестиваль воздухоплавания «Кубок Подолья». В этот день яркие воздушные шары зависнут над Старым городом, где расположен один из самых популярных исторических памятников Украины - хорошо сохранившаяся средневековая Каменец-Подольская крепость. На воздушных шарах даже можно будет прокатиться, впрочем, выложить за это придется немалую сумму денег.

С другой стороны, учитывая, что в ближайшие выходные в Каменце-Подольском будет день города, на 18-20 мая здесь запланирован целый ряд различных мероприятий – концерты, ярмарки, конкурсы, кинопоказы и многое другое. То есть, будет еще чем заняться, кроме как гулять по крепости. А это - дополнительный стимул посетить город именно в эти выходные, если есть возможность организовать себе поездку спонтанно. С полным списком мероприятия в рамках дня города в Каменце-Подольском можно ознакомиться по ссылке.

***

Как видим, с приходом тепла в Украине оживляется «уличная» культурно-развлекательная жизнь, а потому у украинцев и зарубежных гостей появляются немало возможностей разнообразить свой досуг, а не сидеть дома. Найти что-то под свои интересы может каждый.

Марина Григоренко