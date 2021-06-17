В Египте трое друзей разработали необычное транспортное средство в виде спортивного кабриолета, который передвигается по воде.
Фото двух "водных" автомобилей в действии опубликовал фотосервис Reuters.
Испытания своего изобретения мужчины устроили на морском побережье египетского города Александрия.
Судя по всему, данное транспортное средство - это ничто иное, как катер, который внешне выглядит как спортивный кабриалет. По земле он, вероятно, передвигаться не может - в воду его заталкивали, да и не похоже, чтобы его колеса вращались. Так что такой дизайн скорее для красоты - представьте только, вы с ветерком рассекате по волнам на кабриотелет, и выглядит все это ну очень эффектно. Внимание всех отдыхающих точно гарантировано.
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