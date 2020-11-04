Стоунхендж - один из самых знаменитых археологических памятников в мире.

Фотограф Reuters Тоби Мелвилль рано утром 4 ноября 2020 года запечатлел знаменитый Стоунхедж в тумане. Получилось загадочно, будто декорация для фильма ужасов.

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Немного фактов о Стоунхедже

Стоунхендж, Стонхендж (Stonehenge) - это каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия, Великобритания). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к северу от Солсбери, сообщает Wikipedia.

Стоунхендж - один из самых знаменитых археологических памятников в мире, состоит он из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров. Он находится в центре самого плотного комплекса памятников неолита и бронзового века в Англии.

Первые исследователи связывали постройку Стоунхенджа с друидами. Однако раскопки установили, что его строительство растянулось на несколько этапов: фаза 1 - строительство главного рва и валов примерно в 3020-2910 годах до н. э.; фаза 2 - вторичное заполнение рва, деревянные сооружения и лунки Обри; фаза 3 - похоронная врезка в вершину вторичного заполнения рва, постройка каменных колец из песчаника и голубых камней, авеню и лунки Y и Z, примерно 2440-2100 лет до н. э.

- строительство главного рва и валов примерно в 3020-2910 годах до н. э.; - вторичное заполнение рва, деревянные сооружения и лунки Обри; - похоронная врезка в вершину вторичного заполнения рва, постройка каменных колец из песчаника и голубых камней, авеню и лунки Y и Z, примерно 2440-2100 лет до н. э. Сам памятник Стоунхендж и его окрестности были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году вместе с Эйвбери.

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Автор: Марина Григоренко