В поселке Красноильск Черновицкой области вечером 13 января 2021 года массовым карнавальным шествием начали традиционное празднование Маланки.
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Украинский народный праздник Маланка обычно отмечают накануне "старого" Нового года или святого Василия Великого. Для него характерны массовые гуляния с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей.
В 21 веке в аутентичном виде праздник Маланки сохранился преимущественно в селах Галичины, Буковины и Подолья. Одно из самых колоритных празднеств, которое имеет неофициальный статус главной Маланки Украины, проходит именно в буковинском поселке Красноильск Черновицкой области.
И хотя столица Буковины Черновцы в этом году из-за пандемии коронавируса отказалась от традиционного фестиваля Маланки, который ежегодно 15 января собирает меланкарей со всей области, жители небольших поселков региона, в том числе небольшого поселка Красноильск на границе с Румынией, практически все население которого - этнические румыны, все же решили поддержать традицию. Тем более, что гуляния проходят исключительно на улице, а большинство участников в масках.
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