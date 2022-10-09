Фото Ghost Under the Cliff by Emili Vilamala Benito заняло третье место в конкурсе / фото rmets.org

Королевское метеорологическое общество (Великобритания) огласило победителей конкурса на лучшее фото погодных явлений Weather Photographer of the Year 2022.

Об этом говорится в сообщении на сайте организаторов.

Главный приз церемонии получила фотография Кристофера Айсона "Шторм Юнис", сделанная в Ньюхейвене в Великобритании в прошлом году. Всего в шорт-лист попали 22 изображения, выбранных из работ представителей 119 стран.

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Победитель конкурса Storm Eunice by Christopher Ison / фото rmets.org

"Когда объявили о приближении шторма, я знал, что должен найти место, чтобы запечатлить его – это должно было быть чем-то грандиозным. Я прибыл туда довольно рано и обнаружил много фотографов, уже промокших под дождем и морской водой, стоящих очень близко к стене гавани. Я решил подняться на возвышенность чуть дальше, спиной к стихии. Я был вознагражден подборкой изображений, которыми я очень горжусь", – поделился историей создания кадра фотограф Кристофер Айсон.

Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Departing Storm over Bembridge Lifeboat Station by Jamie Russell, место съемки Великобритания, выбор публики /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Ghost Under the Cliff by Emili Vilamala Benito, место съемки Испания, 3 место /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Highway to Paradise by Sara Jazbar, место съемки Словения /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Sunset by Aung Chan Thar, место съемки Мьянма, лучшее фото на телефон /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Storm Eunice by Christopher Ison, место съемки Великобритания, 1 место /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Thunder in Chongqing by Luo Xing, место съемки Китай /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Waterspout in Barcelona by Carlos Castillejo Balsera, место съемки Испания /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Frosty Winter Sunrise Over the Gwda River by Krzysztof Tollas, место съемки Польша /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Twinkle Twinkle Little Star by Rossi Fang, место съемки Тайвань /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Waterlily Harvesting by Shibasish Saha, место съемки Индия /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Solitude by Tamás Kusza, место съемки Словакия /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Scotch Mist by Vince Campbell, место съемки Шотландия /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Frozen by Zhenhuan Zhou, место съемки Канада, 2 место /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Peaceful by Zhenhuan Zhou, место съемки Канада /  © фото rmets.org
Фото Победители конкурса на лучшее фото погодных явлений 09 октября 2022 Solar Halo Making an Appearance Over Adelaide Island, Antarctica by Thomas Chitson, место съемки Антарктика /  © фото rmets.org

Как сообщал УНИАН, ранее "Википедия" показала лучшие фотографии украинской природы.

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