Главный приз церемонии получила фотография Кристофера Айсона "Шторм Юнис", сделанная в Ньюхейвене в Великобритании в прошлом году.

Королевское метеорологическое общество (Великобритания) огласило победителей конкурса на лучшее фото погодных явлений Weather Photographer of the Year 2022.

Об этом говорится в сообщении на сайте организаторов.

Главный приз церемонии получила фотография Кристофера Айсона "Шторм Юнис", сделанная в Ньюхейвене в Великобритании в прошлом году. Всего в шорт-лист попали 22 изображения, выбранных из работ представителей 119 стран.

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"Когда объявили о приближении шторма, я знал, что должен найти место, чтобы запечатлить его – это должно было быть чем-то грандиозным. Я прибыл туда довольно рано и обнаружил много фотографов, уже промокших под дождем и морской водой, стоящих очень близко к стене гавани. Я решил подняться на возвышенность чуть дальше, спиной к стихии. Я был вознагражден подборкой изображений, которыми я очень горжусь", – поделился историей создания кадра фотограф Кристофер Айсон.

Как сообщал УНИАН, ранее "Википедия" показала лучшие фотографии украинской природы.

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