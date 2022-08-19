Американский астронавт, находясь на орбите, сфотографировал полярное сияние над Землей.

Американский астронавт Роберт Хайнс показал, как выглядит северное сияние из космоса.

Находясь на орбите, он сфотографировал зеленое свечение над Землей. Выглядит оно завораживающе.

"Абсолютно шикарное полярное сияние сегодня! Спасибо за недавнюю солнечную активность, которая привела к появлению этих замечательных достопримечательностей!" - написал он на своей странице в Twitter.

Справка УНИАН. Роберт Хайнс - американский астронавт, инженер, лётчик-испытатель Военно-воздушных сил США. Подполковник ВВС США.

27 апреля 2022 года Роберт Хайнс в качестве пилота космического корабля SpaceX Crew Dragon "Freedom" отправился впервые на орбиту. В этот же день состоялась стыковка корабля с МКС, где астронавт начал работу в составе долгосрочных миссий.

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