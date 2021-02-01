В Италии действовали одни из самых жестких в Европе карантинных ограничений.

Большинство регионов Италии, включая город-государство Ватикан, с 1 февраля 2021 года смягчили жесткие карантинные ограничения, которые действовали в стране с конца прошлого года.

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В частности, как отмечает Reuters, в "желтую" карантинную зону теперь отнесены регионы Лацио, включая Рим и Ватикан, и Ломбардия, где расположен Милан.

Таким образом, после ослабления карантина в "желтых" регионах разрешили возобновить работу барам и ресторанам, хотя они могут принимать посетителей лишь до 18:00.

Кроме того, смогли вновь открыться для туристов местные музеи и другие историко-архитектурные объекты. В частности, в Риме вновь заработал Колизей, открытие которого отметили небольшим концертом классической музыки.

Также для туристов вновь открыла двери Сикстинская капелла - папская часовня в Ватиканском дворце, которая была закрыта почти три месяца - дольше всего со времен Второй мировой войны.

Карантин в Италии

Италия первой из европейских стран приняла на себя "удар" пандемии коронавируса в начале 2020 года. Долгое время страна оставалась в лидерах по количеству жертв COVID-19. По состоянию на 1 февраля 2021 года Италия занимает 8 место среди стран мира по количеству инфицированных - 2,55 миллиона человек, из которых 57 тысяч умерли.

Жесткий карантин в Италии уже вводили весной 2020 года, но летом его немного ослабили. Осенью в стране началась новая волна коронавируса, соответственно, усилились и карантинные ограничения. В конце 2020 года вся территория Италии была отнесена к "красной" зоне. В этот период жителям страны разрешалось покидать дома только по уважительным причинам, а все объекты некритичной инфраструктуры были закрыты.

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Автор: Марина Григоренко